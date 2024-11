Ernest, vecino de Paiporta, atendió a laSexta después de lo sucedido en la visita de los reyes, de Pedro Sánchez y de Carlos Mazón. Increpado por algunas personas por su parecer ante el lanzamiento de objetos y los insultos hacia la comitiva, avisó del gran riesgo para la salud para la población por el estado de algunas calles de la zona.

"La situación es de un estado de guerra. Esto es brutal. Hay calles, en el centro del pueblo, que están horribles", afirmó.

Y dijo que quizá tengan que pensar en medidas drásticas: "No sé si será posible, pero en algún momento tendrán que evacuar a la gente. Esto empieza a oler muy mal... es que ya es una semana".

Sobre la visita de las autoridades fue claro: "Para el pueblo me ha parecido una vergüenza. La mayoría de la gente de Paiporta no tiene esa forma de actuar. Es un pensamiento de la caverna. A pesar de estar desesperado, puedo reclamar la ayuda que necesito... pero no de esa manera. Es vergonzante".