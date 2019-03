El PP de Estepona nombra jefe de urbanismo a un imputado por blanqueo de capitales

El caso Astapa, abierto en 2008, investiga concesiones a cambio de donaciones de empresarios en el Ayuntamiento de Estepona. Por el momento, 109 personas han sido imputadas, incluida Andrés Flores.

Sin embargo, Flores ejerce desde esta semana como jefe jurídico de urbanismo en el ayuntamiento de Estepona, un hecho que la oposición considera completamente inaceptable después de que haya sido imputado por delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Además, los agentes intervinieron en su domicilio 16.100 euros y varias joyas de alto valor.

El portavoz del PSOE de la localidad malagueña ha declarado: "No es de recibo que dos años después de las elecciones se siga depositando confianza en personas que están inmersas en casos de corrupción y con semejantes retribuciones".

Andrés Flores llega a recibir 68.000 euros al año. Pero, desde el consistorio no entienden las críticas. "Estoy sorprendido no sólo por la repercusión, sino por quién lo denuncia. El concejal de personal es el que le ha otorgado la retribución y el cargo", ha comentado Manuel Aguilar, teniente alcalde de Estepona.

Los ciudadanos están indignados ante una situación que no es nada nueva para ellos. "Lo pagarán, como siempre, los del pueblo", ha afirmado uno de los vecinos. No es la primera vez que sucede un hecho así en Estepona. Ricardo Galeote, implicado en el caso Gürtel fue contratado como asesor del ayuntamiento hace unos meses.

Desde el ayuntamiento confirman que no cesarán a Andrés Flores hasta que no haya una sentencia en firme, algo que no se producirá hasta dentro de un año.