EL 10% de los españoles con carrera universitaria están en riesgo de pobreza

Tener una carrera universitaria ya no es garantía de tener un futuro mejor. El 10% de los españoles con estudios superiores están en peligro de exclusión social.

Este porcentaje es el más alto el más alto de la Unión Europea y supera la media del 7,3%.

Es el caso de Maria Jesús. Diplomada y con varios cursos en su expediente, lleva tres años en paro, y dos y medio sin percibir ninguna ayuda del Estado.

Su situación dice, es insostenible. Su marido, licenciado en económicas y derecho, también está en paro. "Es como un pozo, que te has metido dentro y no puedes salir porque no ves ninguna salida".

Son vidas que reflejan los datos publicados por la oficina comunitaria estadística. Los españoles con estudios superiores que están en peligro de pobreza superan en casi tres puntos al 7,3% de la media europea.

En riesgo de exclusión social también están las personas con estudios medios y básicos.

Jorge sobrevive gracias a las becas desde que acabara la carrera. "Las ayudas aquí en España son muy reducidas y muy poquitas", dice Jorge, un licenciado en paro.

Contrato que tampoco tiene Miriam. Con dos licenciaturas se ve obligada a acudir a un Banco de Alimentos de Valencia.

"Llega un momento que ya no puedes llegar a fín de mes ni siquiera con lo básico que es la alimentación", explica Miriam.

Las personas en riesgo de pobreza perciben menos del 60% del ingreso nacional medio.

"Me da un poco de dolor y de pena decir, como puede ser que tenga una carrera y no pueda servir a nadie para trabajar", se lamenta.

Pero los especialistas insisten en que estos datos no son tan desesperanzadores. "En países, como es el caso de España, donde hay mucha gente que hace estudios universitarios, pues ese porcentaje de riesgo de exclusión es más alto", explica Jose María Arribas, Catedrático de Sociología.

Lo importante, dicen, es no desanimarse y seguir mirando hacia adelante.