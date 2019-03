España se queda sin curas

De las 23.000 parroquias que hay en España, 5.000 no tienen cura propio. Por este motivo, hay sacerdotes que tienen a su cargo hasta diez parroquias en diferentes zonas. Este es el caso del Padre Luis que realiza ocho largas misas y más de 80 kilómetros de carretera.

“Yo no me puedo dividir y las parroquias no se pueden quedar sin celebraciones”, afirma. “Son cinco parroquias, dos provincias y dos obispos”, añade el sacerdote.

La edad media de los 18.000 sacerdotes que hay en España gira en torno a los 65 años. No hay relevo generacional y, por ello, los veteranos están desbordados. La crisis que sufre la iglesia no es económica sino vocacional, ya que faltan sacerdotes. En 2013 se ordenaron sólo 131 en toda España, lo que supone casi 100 menos que hace una década.

La iglesia ya busca soluciones para este problema. Entre ellas, una adaptada al mundo 2.0: misa vía online. En este aspecto, el Padre Luis señala que “eso está muy bien pero no es vivir con la gente”.

Y no es la única medida. En varias provincias ya se han puesto en marcha cursos de formación para que sean laicos los que impartan el culto.