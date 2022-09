En mayo, a Mireia le comunican que su hijo Ibai tendrá que repetir 3º de ESO. "La orientadora escolar le presenta las posibilidades que él puede tener. Le presenta los grados medios y por donde tiene que seguir", ha explicado a laSexta.

Su futuro, ya queda marcado. "Para él ha sido un bloqueo total el no querer seguir estudiando y eso es lo que no podemos permitir. No puedes encasillar a un alumno porque sus notas han sido como han sido en 3º de la ESO. Todavía queda 4º y aún podemos ver que guía puede seguir", ha lamentado.

Cómo Ibai, el 30% de los alumnos de secundaria ha repetido a los 15 años. Una tasa que duplica a la de Austria e Italia y que es 8 veces superior a la Finlandia y Suecia. Somos el país con más repetidores de secundaria de Europa.

Álvaro Ferrer, especialista de educación Save the children, asegura que "España es una anomalía": "Tenemos unos niveles de repetición que son anormales. Un tercio de los alumnos que repiten en España aprobarían las tres materias de Pisa: lengua, matemáticas y ciencia, y sin embargo les estamos haciendo repetir", ha aseverado.

Una medida que según los expertos no favorece el rendimiento escolar. "Tiene un impacto nulo sobre el aprendizaje. Ni lo mejora ni lo empeora. Lo que vemos es que al contrario de lo que se piensa, los que repiten se reduce más su esfuerzo, su motivación y su autoestima para seguir estudiando", ha añadido Ferrer.

Además, la repetición afecta, sobre todo, a los alumnos con menos recursos. "Un niño que venga de una familia que tenga bajos recursos, tiene 3 veces más probabilidades de repetir curso. La probabilidad de reaccionar ante ella es muy distinta. Contratan clases particulares, tienen menos tiempo...", ha zanjado el experto. Mireia, madre de Ibai, lo constata: "Si no le hubiésemos ayudado porque nosotros tenemos los medios, nuestro hijo está abocado a un fracaso escolar".

Las repeticiones de curso nos cuestan más de 1.400 millones de euros al año, un dinero con el que según Álvaro Ferrer, se podría dar refuerzo escolar a 2,2 millones de estudiantes en España, casi la mitad de los estudiantes de primaria y secundaria.