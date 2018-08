"Eras fuerte y hasta para matarte lo tuvieron que hacer por la espalda": la emotiva carta de Ivana, hija de la última mujer asesinada por su marido

Ivana Gil Varela, hija de Ana Belén Varela, la mujer asesinada en Cabana de Bergantiños, ha lamentado la muerte de su madre, que recibió tres tiros por la espalda, y ha avisado de que le prometió hacer justicia y, por ende, en la lucha contra la violencia machista va a "ir a por todas".

La joven ha indicado que ante esta situación luctuosa que le ha tocado vivir quiere y exige la pena máxima, "porque no creo que nadie, nadie, ni siquiera un padre, tenga el derecho de quitarme a lo que más quería en el mundo".

En su perfil de Facebook, recuerda que ambas tenían una relación envidiable y que la víctima siempre fue su ejemplo a seguir, como madre, esposa y persona, pero, subraya: "Tu gran defecto siempre fue fiarte de quien no debías y tú lo sabías".

"Te vi caerte y levantarte en situaciones en las que otros no podrían. Fuerte eras, eso nadie lo puede negar, que hasta para matarte lo tuvieron que hacer por la espalda", en alusión a los tres disparos con un revólver para los que su marido no tenía licencia.

"Fue la única vez que no te vi levantarte 'ma' y no porque no tuvieras fuerza, me dijeron que tu corazón era joven pero que simplemente ya no tenía sangre que bombear. Qué ironía, las veces que te gritaba por lo mucho que fumabas, y al final el cáncer lo tenías en la cama y no en los pulmones", añade.

Después de este relato, la joven desea que su progenitora no sea una más, y sí "ELLA", "la que conciencie, la que quite vendas, la que motive, la que haga entender que hay que actuar ya porque lo que hoy es una amenaza sin credibilidad, mañana es una noticia tras una pantalla".

Y concluye con un agradecimiento, porque "aunque ya sé que lo sabes, no me quedaría tranquila si no te digo una última vez lo muchísimo que tus hijos te aman, mamá. Toda España está contigo, Belén, hoy y siempre. ¡Ni una menos!", concluye.