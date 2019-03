Los enfermos de Hepatitis C denunciarán a Sanidad por no proporcionarles el medicamento necesario

Jesús está en la fase más avanzada de la Hepatitis C. Su única esperanza es el medicamento 'Sovaldi' y está dispuesto a todo para conseguirlo. "En un mes tendré que tomar una solución. O me pongo a hacer una recolecta entre los amigos o en la parroquia, o me voy a Europa o me voy a África, pero la pastilla la quiero".

Saturnino es otro de los pacientes que necesitan con urgencia 'Sodalvi'. "Cuando no hay tratamiento te levantas cada día y luchas. Dices, hoy es un día más que le he ganado a la vida. Pero cuando sabes que tienes un medicamento, y que no te lo dan por dinero, te sientes indignado".

Son sólo algunos de los pacientes para los que 'Sovaldi' es el único tratamiento posible. Dicen que si Sanidad no lo incluye en la cartera de medicamentos, presentarán una querella por omisión de socorro. "Hay una medicación que nos puede curar y, sin embargo, no nos la dan por motivos económicos. Este Gobierno defiende el derecho a la vida, pero el derecho a la vida de los que sufren Hepatitis C no lo defienden".

Ahora mismo, 'Sovaldi' sólo puede administrarse en España en los casos más graves. Los médicos tienen que solicitarlo y cada prescripción necesita la autorización de la comunidad autónoma.

Javier acaba de recibir el mensaje más esperado. "Me autorizan el medicamento". Lleva años luchando y pidiendo un tratamiento que ya le habían denegado en dos ocasiones. "Todos los enfermos de Hepatitis C que estén en situación grave que sepan que tienen derecho a que los traten". Sanidad asegura que las negociaciones con el laboratorio están muy avanzadas, pero el tiempo corre en contra de los 500 pacientes que lo necesitan de manera urgente.