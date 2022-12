Ana, la pareja del padre del pequeño Gabriel Cruz, ha sido detenida justo en el momento en el que trasladaba con su coche el cuerpo sin vida del menor. Fue ella quien localizó la única prueba hallada en los rastreos: la camiseta interior que llevaba el menor en el momento de la desaparición.

La Guardia Civil estaba revisando 400 puntos, entre los que se incluían balsas, pozos, cuevas, propiedades privadas y las cámaras de seguridad de un hotel que apuntaban al camino de la depuradora donde apareció la camiseta. Es precisamente la camiseta y quien la podía haber colocado lo que habría centrado la investigación en la actual pareja del padre de Gabriel dando lugar al hallazgo del cadáver.

Miles de personas la han increpado a las puertas de dependencias judiciales al grito de "asesina". Ana Julia fue grabada por la Policía saliendo de las Hortichuelas antes de su detención y también moviendo el cadáver del pequeño.

Además, justo el día de antes de encontrar el cuerpo del pequeño Gabriel, Ana Julia Quezada fue entrevistada por Expediente Marlasca y se mostró preocupada por la desaparición del menor.

El propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha sido quien ha informado personalmente del hallazgo del cuerpo a los padres de Gabriel, trasladándoles su profundo dolor y conmoción. Un amplio dispositivo de búsqueda trataba de localizar al niño desde el martes, 27 de febrero, víspera del Día de Andalucía y festivo en esta comunidad autónoma.

El rastro del menor se esfumó cuando salió hacia las 15.30 horas de la casa de su abuela en Las Hortichuelas, una pedanía almeriense. Según el testimonio de sus familiares, Gabriel recorrió los 100 metros que separan esta casa de la de sus tíos, aunque nunca llegó a su destino.

Unas cinco horas después la Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda al que se sumaron unidades especializadas, entre ellas la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado. El miércoles 28 de febrero interrogaron al hombre que llevaba dos años acosando a la madre del niño, Patricia Ramírez.

Este hombre permaneció casi 72 horas detenido y el juez lo envió a prisión por saltarse la orden de alejamiento. El propio Ministerio del Interior explicó que había "manipulado" la pulsera telemática que controlaba que no se acercara a Patricia. La madre de Gabriel, no obstante, siempre dijo que esta persona no tenía nada que ver con la desaparición de su hijo.

El sábado, 3 de marzo, la actual pareja del padre del niño, Angel Cruz, encontró una camiseta junto a una depuradora. Se trataba de la primera pista concreta sobre el niño, ya que las pruebas de ADN certificaron horas después que pertenecía a Gabriel. A esta mujer se le tomó declaración en dependencias judiciales.