Empresarios de limpieza ven con buenos ojos la polémica FP de tareas domésticas

Durante el franquismo existía un curso muy similar a éste. Giovanna de Calderón, presidenta de la Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación explica que en esa clase les “enseñaban a lavar, planchar, economía doméstica, cómo poner la mesa, cómo cruzarse de piernas, que había que darle una prioridad al marido".

En aquellos tiempos, era obligatorio para las mujeres. Hoy se ofrece a jóvenes, chicos y chicas, de entre 15 y 17 años. Está pensado para quienes han dejado los estudios. Son 2000 horas para aprender labores del hogar.

Los profesionales del sector ven con buenos ojos este tipo de formación, pero se quejan de que no se haya contado con ellos para planificar los contenidos. Jesús Martín, presidente de Asociación de Empresarios de Limpieza de Madrid se lamenta: "No hemos tenido la oportunidad de profundizar, pero algunos puntos nos pueden parecer útiles pero no desde un punto de vista profesional".

La obtención del título permite acceder a ciclos grado medio y superior. Las comunidades autónomas están debatiendo si implantarlo o no en su calendario el próximo curso.