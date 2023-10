Federico Luis Moya no olvida lo que le hicieron sentir antes de perder 100 kilos. "Una de las cosas que siempre nos pasa es esto de abrir el cajón, sacar una fotocopia, ponerla encima de la mesa y te dicen que cierres la boca", relata ante las cámaras de laSexta.

La obesidad, enfermedad crónica que él sufrió, es la pandemia del siglo XXI, asegura el endrocrino Cristóbal Morales. "Hay causas genéticas, hormonales, ambientales y sociales, como trastorno del sueño y estrés", enumera. Lo cierto es que hay más de 50 causas diferentes que no se tratan.

Los expertos insisten en que es importante aplicar diagnósticos de precisión y tratar la enfermedad de una forma más humana. "No sirve de nada únicamente limitarnos a aconsejar una vida saludable", asegura el presidente de la Sociedad Española de Obesidad, Albert Lecube.

Los pacientes piden que se formen a los profesionales para hacer nuevas aproximaciones con mucha empatía y humanización, señala Morales. "No vale con que te den una dieta y te manden a tu casa", insiste.

La sociedad, por su parte, también debe implicarse, añaden los expertos. "No es un vicio, no es una enfermedad moral y que los pacientes no escogen la obesidad. La enfermedad te escoge a ti", explica Lecube. Lo primordial es quitarles el sentimiento de culpa que impacta negativamente en su bienestar psicológico y mina su autoestima.