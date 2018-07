El presunto pederasta 'Juanri' se embolsaba hasta 8.000 euros mensuales escribiendo reseñas sobre colegios

Hay un mantra que repite cada uno de los centros educativos que visitó 'Juanri', en prisión provisional por haber abusado al menos de dos menores. Todos, destacan que el detenido siempre estuvo rodeado de gente, por lo que en ningún momento estuvo sólo con los alumnos.

Pero, pese a las aclaraciones, no disminuye la preocupación entre los padres. "Que este tipo de personas que realmente puedan acceder a un centro", detalla una madre, mientras otra destaca que "da bastante miedo".

En un colegio valenciano primero se ofreció a hacerles un vídeo gratuito para su blog. Este era su método de actuación. Pero, después, volvió a contactar para pedirles una inversión publicitaria en su web y, ante la negativa, no dudó en amenazar con la influencia que presuntamente reportaban sus trabajos. "Si no tenéis buena posición en el ranking que yo monto o si no se habla muy bien de vuestro cole, luego no me pidáis explicaciones", explica Alejandro Monzonís, presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza Privados Comunidad Valenciana.

El director de otro colegio madrileño dice que con ellos usó la misma técnica, pero más sutil. "Fíjate lo que le ha pasado a este colegio, fíjate lo que le ha pasado a este otro colegio...", relata por teléfono lo que le decía 'Juanri'. Tras esto, llegaron a contratarle "para que llevara las redes sociales de nuestro centro, Igual eran 300 euros al mes", explica. La Guardia Civil desvincula los abusos sexuales presuntamente cometidos por él, de su actividad educativa, y siguen estudiando el material de pedófilo que le incautaron para encontrar nuevas víctimas.