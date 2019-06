El joven víctima de la agresión homófoba en Barcelona desvela que le golpearon con un bolardo de hierro

Dos jóvenes resultados heridos después de sufrir un ataque homófobo en Barcelona.

Cinco puntos le tuvieron que dar a Xavier Martinez después de recibir una paliza junto a su novio.

Su pareja y él estaban sentados en un banco cuando fueron asaltados y golpeados por siete personas.

Xavier ha hablado con laSexta para dar su testimonio:

"Ver que te están viniendo siete personas y que cada paso que dan se van tapando más la cara y se van poniendo las capuchas ya ves que nada bueno va a suceder. Nos dijeron que donde creíamos que íbamos, que no íbamos a salir de aquí. Del golpe con el rebote caí y me dejo estar y este chico se fue con los otros seis que tenían a mi pareja cogida para que no se pudiera mover".

Los atacantes todavía no han sido identificados.