El drama de los niños con cáncer: sólo se pueden tratar con métodos de adultos ante la falta de financiación

Aritz se está recuperando de una operación. Tiene nueve años y hace sólo tres meses le detectaron un tumor cerebral. "Al principio te resulta increíble, como que te ha tocado la lotería de la mala", cuenta la madre del menor. Porque el cáncer infantil es una enfermedad rara.

Se diagnostican 1.200 casos al año, y el 33% fallece. El tumor cerebral se ha convertido en la primera causa de muerte por cáncer en niños. Hoy se les puede tratar sólo con los mismos métodos que a los adultos.

"El problema de la radioterapia es que se radia muchas veces cerebro sano. Esto puede derivar en un problema a nivel neurocognitivo a nivel del desarrollo intelectual de los niños a medio y largo plazo", cuenta Álvaro Lassaletta, miembro del Servicio de Oncología Infantil del Hospital Niño Jesús.

Por eso es necesaria una unidad especializada que investigue y continúe con el tratamiento de estos niños, pero falta financiación. Es la lucha de Laura. Ella perdió a su hija Vicky de tres años hace sólo unos meses.

"Mi hija decía 'mami, no quiero niños con pupa'. Ósea, no quiero que un niño llegue a cáncer y luego se investigue el tratamiento. No quiero que lleguen a tener cáncer", cuenta Laura. Por ello, la asociación 'El sueño de Vicky' quiere que la unidad sea cuanto antes una realidad: por Vicky y por todos.