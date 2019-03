El autismo también es cuestión de género: cuando los síntomas se enmascaran por ser mujer

Hace tan solo un año que a Isabel le diagnosticaron Síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista. "Es un poco como te sientes, como un extraterrestre. Vives como intentando ocultar tus características, intentar aparentar ser normal, fingiendo que eres como los demás", explica Isabel García que reivindica que, "si no has recibido un diagnóstico en la infancia y no te lo han explicado, tú ves que aquello no encaja pero no sabes por qué".

En España no existen registros oficiales sobre personas con TEA, pero se estima que unas 450.000 podrían estar diagnosticadas. Por cada cuatro casos detectados en hombres, solo se diagnostica uno en mujeres.

Un sesgo de género que, según los expertos, sigue muy presente. "Las mujeres tienen mejores habilidades de manejo de situaciones sociales, mejor capacidad verbal, y eso hace que se enmascaren los síntomas y se camuflen mejor y sea más difícil el diagnóstico", indica Cristina Hernández Layna, investigadora de la Confederación de Autismo.

Precisamente eso es lo que le ocurrió a Montse Navarro. "Si un niño se obsesiona o tiene especial interés con dinosaurios y tiene todo lleno de dinosaurios y solo habla de dinosaurios, piensan que le pasa algo, pero a mí me pasaba con los ponis y no pasaba nada porque es normal que a las niñas les gusten los ponis y es normal ser histérica y por eso pasa más desapercibida", relata Navarro.

Asegura que no haber tenido un diagnóstico en la infancia le ha generado muchos problemas: "Por ejemplo, lo de que me cuesta mirar a la cara siempre se achacaba a que no prestaba atención o que estaba en mi mundo o que te ignoraba deliberadamente y eso enfadaba a la gente", explica. "A algunos les hacían más gracias mis rarezas o se burlaban. Otros, simplemente, se alejaban", añade la joven.

En su blog trata de concienciar sobre el TEA y cuenta cosas sobre lo que es vivir siendo autista. Piden más investigación y recursos para una detección temprana, especialmente en niñas. Es la única forma de que las personas con TEA puedan tener una vida socialmente activa e independiente.