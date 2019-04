El asesino confeso de Pioz, sobre su crimen: "Me puede un instinto asesino"

Prisión preventiva y sin fianza para Patrick Nogueira, el autor del crimen de Pioz. Ante el juez, el joven de 20 años ha admitido que mató a sus tíos y sus dos primos. Cinco horas de declaración donde ha reconocido su autoría pero no la forma en que cometió los asesinatos.

Según publica La Razón, Nogueira acabó primero con la vida de Janaína, la mujer de su tío, y después mató a los dos niños, de uno y cuatro años. Esperó entonces allí mismo a que llegara su tío para que presenciara el macabro escenario. "Quería que él viese lo que les había hecho, que fuera consciente y sintiese un dolor profundo", según recoge el periódico La Razón.

Nogueira aprovechó entonces el shock de su tío Marcos para acuchillarle, que murió tras un forcejeo con el joven. Patrick dice no saber cómo ocurrieron los hechos. "No me acuerdo de nada. No sé cómo maté a los niños. Soy incapaz de recordarlo", según publica este diario.

Y, en palabras de las que se hace eco el diario, el presunto asesino asegura que no puede controlar su ira. "No quería matarlos pero tengo un problema en la cabeza. Me puede un instinto asesino. Se me mete dentro y no puedo frenarlo. Me posee una ira incontrolable."

Su abogado de oficio pide que le realicen un examen y así evaluar su imputabilidad. De momento se le atribuyen dos delitos de homicidio, por la muerte de sus tíos, y dos de asesinato, por la de los dos menores. Por estos últimos, el presunto autor del crimen podría enfrentarse a prisión permanente revisable.