El 98% de los accidentes provocados por un peatón son por culpa del teléfono móvil: "Una multa o atropellarme"

Un hombre cruza por donde no debe con un coche pisándole los talones y no se da cuenta porque va con el móvil. "Me acaba de llamar el jefe y tenía que contestar", afirma el hombre despitado.

Varios viandantes merecerían una multa. "Si, una multa o atropellarme, sería la misma justicia", comenta una mujer que ha cruzado la calle mirando el móvil.

La mayoría de peatones cruzan en rojo o en verde pero sin mirar, confiando en que el coche de turno pare. Absortos con Twitter, Facebook o Whatsapp... la gente va caminando en su nube digital. "He visto que la gente estaba cruzando y he cruzado", afirma un joven en la calle.

Esta imprudencia es tan frecuente que empieza a sonar una nueva palabra: 'Smombi', de la unión de smartophone y zombie, en alusión a esos peatones que van abstraídos del mundo porque están consultando su teléfono móvil.

Hay tantos 'smombis', que en España son responsables del 98% de los accidentes de tráfico en los que se ven envueltos peatones según la DGT. "En el sentido de que el uso de las tecnologías pueda ser determinante a la hora de establecer la causalidad de esos siniestros, pues si que se podría contemplar una reforma legislativa", comenta Antonio Montejano, portavoz de la Policía Municipal Madrid.

En Honolulu a partir de octubre sancionarán con 85 euros al caminante distraído. Aquí, en España de momento hay iniciativas como el "para, mira, cruza" de Talavera de la Reina, el "no me pises" de San Sebastián de los Reyes o el semáforo en el suelo de Sant Cougat del Vallès. Más efectivas que el cartel en un poste en San Javier porque para leerla hay que levantar la vista del teléfono.