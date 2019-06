Casi la mitad de los mayores de 65 años usa las redes sociales para combatir la soledad

Casi la mitad de las personas mayores de 65 años (44%) admite usar las redes sociales para combatir la sensación de soledad y aislamiento.

Aunque para ellos supone un reto aprender a utilizar Whastapp, Instagram o Facebook, lo cierto es que cuando lo consiguen muchos están más conectados con sus amigos o familiares.

"Hay un porcentaje de personas que lo que nos dicen es que se sienten solas incluso viviendo acompañadas", explica Josep París, director de desarrollo corporativo de 'Mémora'.

Para dos de cada tres ancianos son un escape, una cifra que muestra cómo poco a poco se va reduciendo la brecha digital.

No obstante, aún son muchos los que siguen sin aventurarse en este tipo de tecnología, porque no quieren o consideran que no lo necesitan. "Yo tengo el móvil pero lo tengo apagado. Nada más para una emergencias si es que estoy viva y puedo llamar", añade Dolores.