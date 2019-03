Educación investiga comentarios racistas y despectivos vertidos en un chat de maestros

Ataques raciales, insultos a padres y alumnos y todo tipo de comentarios despectivos. Son las conversaciones de WhatsApp que los vecinos de Casarrubuelos dicen que han recibido impresas en sus buzones.

Aseguran que pertenecen a un chat de los profesores del colegio Tomé y Orgaz, el único del pueblo. "Era para ponerles a todos en la calle", pide un vecino. Hoy los docentes han preferido guardar silencio, pero los padres no ocultan su indignación. "Lo único que queremos es que se solucione esto de una vez porque nuestros hijos están viniendo al colegio y no estamos tranquilos, mi hijo lleva con acosa bastante tiempo", cuenta una madre de la localidad.

Esta mañana se han manifestado a las puertas del centro y esta tarde han vuelto para pedir explicaciones a la dirección. El alcalde de Casarrubuelos, que también fue docente, no da crédito. "En mi cabeza no cabe, en mi práctica profesional yo no he vivido una situación como esta nunca", cuenta.

La Comunidad de Madrid ya ha abierto una investigación. Dos inspectores han acudido al centro para interrogar al personal. A su salida no han querido responder a nuestras preguntas, algunos padres aseguran que no es la primera vez que este colegio se ve envuelto en un escándalo. Desde hace cindo años, dicen, les llueven las denuncias y las quejas, algunas por acoso escolar.