'Ecologistas en acción' denuncia la celebración de un encierro con bisontes

Seprona asegura que 'las especies que pueden corren son toros y vacas; no bisontes'

'Ecologistas en Acción' de La Rioja reclama al Gobierno regional la apertura "inmediata" de un expediente sancionador por la celebración de un encierro con bisontes americanos en el municipio riojano de Rincón de Soto. Además, exige otro expediente sancionador por una o varias presuntas faltas administrativas por celebración ilegal de espectáculos y por tenencia irregular de especies acogidas a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Los vecinos de Rincón de Soto corrían el encierro de las fiestas de la localidad delante de bisontes americanos. El Consejo de Medio Ambiente asegura que "no han recibido ninguna denuncia y no les consta que les haya llegado lo del Seprona". A su vez, la propia Seprona afirma que se trata de un acontecimiento "cruel, esperpéntico y está denunciado por maltrato animal porque vulnera la ley de festejos". Asegura que tras la inspección realizada se han descubierto infracciones administrativas, dato que "las especies que pueden corren son toros y vacas; no bisontes".

En la celebración de festejos taurinos populares sólo podrán utilizarse reses hembras o machos de ganado bovino de lidia, cuyo nacimiento se encuentre registrado en el correspondiente libro genealógico de la raza bovina de lidia y disponga de certificación expedida por el mismo, así como de la documentación que en cada momento sea precisa para el movimiento de los animales.