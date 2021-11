El 25 de noviembre es un día para recordar a todas las víctimas de la violencia machista. En tan sólo cuatro meses, casi la mitad de las mujeres del mundo la ha sufrido o presenciado, según el último informe de la ONU.

En España uno de cada cinco hombres jóvenes lo considera un invento ideológico. Pero los datos, los que no se inventan, hablan por sí solos: 1.118 han sido asesinadas desde 2003. Los feminicidios son tan sólo la punta del iceberg de una violencia estructural y todavía normalizada que todos debemos combatir. Hablamos con varias víctimas de esta lacra.

Macarena tiene 52 años y estuvo casada 23. Durante ese tiempo sufrió violencia física y también sexual, como ella misma explica: "Él me obligaba a hacerle lo que él quisiera en ese momento, hacerle felaciones, a practicar sexo anal. Cuando él quisiera y donde él quisiera. Decía que yo no era buena y no me merecía otra cosa".

Durante un tiempo, su exmarido también trató de dejarla sin dinero. En su momento no le puso nombre, ahora sabe que era violencia económica: "Me dejó sin seguro de coche, me dejó sin dinero en la cuenta".

Asumirlo, cuenta, es muy díficil, pero demostrarlo ante un juez también. Pero lo cierto es que, según los datos del Gobierno, en el 80% de las violaciones el agresor es del entorno de la víctima. "Existe un mito que tiene que ver con una violación prototípica que sucede en los espacios públicos y en el que los agresores son personas desconocidas. Esto es una pequeña parte. Realmente donde están agrediendo más a las mujeres es en estos entornos más cercanos", señala Alba Alfageme, psicóloga especialista en violencia sexual.

Sara tiene 26 años y es otra víctima: a los 15 empezó con su exnovio y, tras una brutal paliza, una amiga le aconsejó que denunciara. "Me dijo 'Sara, te van a matar, a la siguiente te tenemos que llevar las flores al cementerio'", relata ella misma. Antes había empezado el control. Primero con el móvil, violencia machista digital. Después intentaba aislarla: "Me decía que con quién iba, a dónde iba".

En España una de cada cuatro chicas de entre 16 y 17 años ha sufrido violencia psicológica y uno de cada cinco hombres de entre 15 y 29 años considera que la violencia machista no existe. Una de cada dos mujeres españolas ha sufrido este tipo de violencias en algún momento de su vida.