Patricia Rus, una joven paciente oncológica, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que visibiliza la compleja situación y la vulnerabilidad a la que se enfrentan los enfermos de cáncer por la pandemia. "Este vídeo se me hace difícil", ha comenzado explicando en la grabación.

Así, en un vídeo colgado en su perfil de Facebook, Patricia Rus ha explicado tiene 27 años y padece cáncer de mama. "Me veo en la obligación de tener que hacer este vídeo para hacer ruido que seamos escuchados todos los pacientes de cáncer", ha apuntado.

La joven ha relatado cómo han sido sus últimos 11 meses, desde que en marzo, una semana antes de la declaración del estado de alarma, le diagnosticaran un cáncer de mama. "Hasta primeros de septiembre he estado con tratamiento de quimioterapia. Unos días antes de terminarla, mi oncólogo comenzó a solicitar las pruebas pertinentes para poder hacer la revisión del preoperatorio", ha explicado.

Según su testimonio, le dijeron que después de la quimioterapia era conveniente dejar un mes o mes y medio de descanso para después entrar a quirófano. Sin embargo, esa operación aún no se ha producido: "Hace casi tres meses de mi última sesión de quimioterapia, me han hecho mamografías, ecografías, análisis y todo lo necesario para valorar la mejor opción para mi operación, pero a día de hoy no tengo fecha de operación".

"A día de hoy el único tratamiento que tengo son las vacunas que me ponen cada 21 días para, presuntamente, controlar el tumor y que no vuelva a crecer", ha explicado Patricia, que ha asegurado que se siente "desesperada" por la situación.

"La situación del COVID cada vez es más alarmante, pero no solo hay COVID. Somos miles de pacientes con otro tipo de patologías por las que seguimos necesitando atención médica, y en muchos casos cirugías urgentes", ha lamentado la joven, que ha asegurado que su vida "está en riesgo": "Nuestra vida está en juego y yo con 27 años no estoy dispuesta a que me dejen morir por un puto COVID", ha añadido.

Patricia Rus ha destacado que entiende la complejidad de la situación por la pandemia: "El hospital es nuestra segunda casa, y vemos lo que hay. Pero, ¿a nosotros quién nos entiende?".

Según ha afirmado, ha llamado en numerosas ocasiones la hospital de Jaén en el que deberían practicarle la cirugía, pero no recibió respuesta hasta hace dos días: "Su respuesta es que todas las cirugías están anuladas, sea del tipo que sea".

"No es justo que por luchar por una pandemia a otros se les deje morir", ha destacado la joven, que ha insistido en que tienen "derechos como ciudadanos y pacientes". "Si nos ponemos a valorar las muertes del COVID con las muertes que hay de cáncer al año no hay nada de COVID", ha añadido.

Patricia Rus ha asegurado que tiene "miedo", porque sus ganas de vivir son "más fuertes": "¿Qué pasa, que el cáncer no es una pandemia? Esto es un llamamiento desesperado de ayuda. Entiendo que los hospitales están colapsados, pero que se reserven zonas, porque sigue habiendo enfermos de cáncer, de infartos, de accidentes...".