El drama de algunas familias en Navidad cuando cierran los comedores escolares: "A lo mejor me quito yo de comer para dárselo a mi hija"

María del Pilar Díaz es una madre soltera que lleva desempleada tres años. Cuando abre la nevera de su casa, se pueden ver yogures de sabores, un poco de embutido y ensalada. Esto es todo lo que puede ofrecer a su hija de siete años. Ha asegurado que "a lo mejor me lo quito yo de otro lado para dárselo a ella".

Madre e hija viven con menos de 500 euros al mes, lo que supone que la niña haga su comida principal en el comedor del colegio. La madre explica que "en el colegio come verdura, pescado, carne, pollo, fruta. Para ella son dos platos de comida y su postre, y aquí en casa es un plato único", ha añadido. Pero con la Navidad llegarán 20 días sin una alimentación completa y en los que tendrán que recurrir a trucos de ahorro. Una situación a la que parece permanecer ajeno el presidente de la Comunidad de Madrid y Esperanza Aguirre.

Ignacio González ha opinado que "el principal riesgo que tienen los niños de la Comunidad de Madrid de malnutrición es la obesidad". Esperanza Aguirre ha estado de acuerdo con la afirmación del presidente y ha afirmado que "es muy posible que si preguntamos a los pediatras el pocentaje sea mayor en el caso de la obesidad que en el otro".

Aunque la alcaldesa de la capital no ha sido tan contundente. Ana Botella ha indicado que "cuando se hacen afirmaciones, que sin duda pueden ser afirmaciones hablar de malnutrición, tienen que estar basadas en datos". Las asociaciones de padres piden que estas vacaciones se abran los comedores escolares.

José Luis Pazos, Presidente de la FAPA Giner de los Ríos ha manifestado que "desde luego no deje a los niños y niñas en esta situación en la que no tienen una una comida caliente en el período de Navidades". Necesidades básicas que no desaparecen en estas fechas.