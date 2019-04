Detienen a dos jóvenes por meter a un bebé en un frigorífico mientras lo grababan en vídeo

Mientras una metía al bebé en el frigorífico, la otra grababa y subía la terrible escena a la red social 'Snapchat' como si se tratase de algo divertido. Una de ellas es la sobrina de la madre del bebé, Bonnie Brogna, quien dejó Al cuidado de su hija a las dos chicas mientras ella estaba fuera de casa.

El jefe de policía de Danvers, Patrick Ambrose, declaró que "fueron notificados sobre esta situación". Un usuario de la red social decidió denunciar la escena a la Policía, según informa el 'Daily Mail'.

La madre de la bebé, en estado de shock, dijo que "estaba horrorizada". "Sé que ella no haría daño a mi hija y que no era su intención pero, no volveré a dejar a mi hija con mi sobrina ni sus amigos nunca más", sentenció Brogna.