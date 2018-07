Detenida una joven que reconoce haber atropellado al ciclista muerto en Madrid

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a la presunta causante del atropello mortal que la madrugada del domingo 6 de marzo costó la vida a un ciclista de 32 años que circulaba por la calle de Alberto Alcocer de la ciudad.

La detenida es una joven de 24 años y vecina de Madrid, que ha reconocido los hechos. La joven pasará este viernes a disposición judicial, investigada por homicidio por imprudencia grave y omisión del deber de socorro, tras ser detenida en su domicilio.

A causa del impacto, el usuario del sistema público de alquiler de bicicletas BiciMAD sufrió un traumatismo craneoencefálico y falleció en el hospital Doce de Octubre, donde había ingresado con pronóstico muy grave.

El suceso se produjo casi a las 4.00 horas de la madrugada del domingo. La mujer no ha hecho una declaración formal de lo sucedido, pero en el primer encuentro con los agentes sí ha reconocido los hechos. El usuario fallecido recogió una bicicleta del tótem y al montar en ella se produjo la colisión y posterior atropello.

El coche atropelló al ciclista tras realizar un cambio de sentido indebido a la altura de la calle Padre Damián, aunque ese cambio de sentido no permitido en principio no se puede relacionar "exactamente" con el atropello. El ciclista no iba con chaleco, pero la zona estaba suficientemente iluminada.