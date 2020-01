Un hombre de 50 años que murió en la madrugada del pasado 9 de enero por un infarto en plena calle en el barrio de Vladebernardo de Vicálvaro, Madrid, fue desvalijado de todas sus pertenencias.

Según informa 'El Mundo', al cadáver le robaron las joyas, la cartera, el abrigo y hasta los zapatos. De hecho la Policía está investigando cómo llegó ese hombre a la zona donde fue hallado y por qué fue desplumado cuando estaba muerto.

El hombre no llevaba puesto ni abrigo ni zapatos a pesar de que la temperatura era de un grado y tampoco llevaba la documentación: le habían robado la cartera, un collar del cuello y el reloj. A su lado había restos de una pulsera que posiblemente llevaba puesta.

La autopsia reveló que no tenía signos de violencia y que murió debido a un infarto. El cadáver se encuentra en el Instituto Anatómico forense desde ese día: no ha sido identificado, nadie ha reclamado el cuerpo y no consta ninguna desaparición en la zona.

Un hombre que paseaba por la zona durante la madrugada fue el que encontró la escena y llamó a la Policía. Al lugar también acudió el Samur, que confirmaron el fallecimiento del hombre.