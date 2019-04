Despedida multitudinaria y con todos honores a la agente muerta en el atraco

A la capilla ardiente, instalada en la comisaría de Vigo, se han acercado numerosas autoridades encabezadas por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien ha sido el encargado de entregar la condecoración a título póstumo tras un breve acto religioso y de carácter íntimo por expreso deseo de la familia. Al mismo han asistido el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, así como representantes de otros cuerpos y fuerzas de seguridad y de los ámbitos económico, judicial y social.

Visiblemente emocionados, compañeros de la misma unidad de Vanessa Lage y del subinspector Vicente Alló Barona, quien resultó gravemente herido y según el último parte médico permanece estable dentro de la gravedad, han recibido las condolencias de los asistentes a la capilla ardiente.

Muchas personas también se han presentado a título particular para rendir homenaje a la agente fallecida, entre ellas una niña que ha dejado en el acceso de la comisaría un ramillete de rosas blancas con el mensaje: "Gracias por cuidarme". Flores que se han unido a las innumerables coronas enviadas por compañeros de promoción de la agente fallecida, de su familia, de la Asociación de Mujeres Policías e incluso una con forma de cruz de parte de la Policía Federal de México.

Han sido unánimes las declaraciones de reconocimiento hacia la agente fallecida en acto de servicio, como las del secretario de Estado de Seguridad, quien ha expresado en nombre del Gobierno: "todo nuestro reconocimiento, nuestra admiración y nuestra gratitud". Al igual que el de "muchísimos ciudadanos", millones, que han hecho llegar este mensaje por diferentes vías, sobre todo a través de las redes sociales, ha dicho Francisco Martínez, quien ha recalcado que el trabajo policial es "digno de admiración".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho hincapié en que "hoy entendemos el verdadero significado de cumplir con el deber" y en que Vanessa Lage lo hizo y "protegió los derechos de los ciudadanos a cambio de entregar su vida" para preservar la de la rehén a la que tomó el atracador, el cual también pereció.

El portavoz de la Unión Federal de Policía en Vigo (UFP) ha descrito a Vanessa Lage, con la que coincidió en los últimos días en un curso de formación de asistencia a menores extranjeros, como una persona "alegre", que guardaba una "muy buena relación con los compañeros" y que tenía especial interés por asuntos sociales. Tanto este portavoz, Agustín Vigo, como otros compañeros que han preferido guardar el anonimato han señalado que los agentes actuaron correctamente y que la reacción del atracador, Enrique Lago Fariñas, alias "el escayolista", con un amplio historial delictivo y que también murió en el tiroteo, fue inesperada.

Sobre el hecho de que los policías no llevaran chaleco antibalas, la UFP ha aguardado a recabar más información para exigir explicaciones, aunque otros agentes han señalado que hay un diez por ciento para labores de inspección ciudadana en la comisaría de Vigo.

Mientras, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha recalcado en un comunicado que una vez superado el luto "llegará el tiempo de pedir explicaciones sobre las pobres inversiones" que se destinan a la protección personal de los policías. Para el SUP, "no es de recibo que se malgaste en nuevas divisas y en cambiar el nombre" de la organización mientras sigan saliendo agentes de la academia "sin un chaleco asignado de manera personal, de la misma forma que se hace con el arma reglamentaria".



El secretario de Estado de Seguridad ha señalado, por su parte, que el Ministerio del Interior tomará las medidas que deba a raíz de este suceso. "Todos los hechos se van a revisar", ha aseverado, y ha añadido que existe una investigación policial, aparte de la que está en manos de la Justicia.

Así, ha garantizado que se conocerá todo lo ocurrido y de ello se extraerán las conclusiones oportunas, de manera que "se tomarán las medidas que se tengan que tomar" si es el caso pero, de momento, "hoy es el día de otra cosa, de duelo, de acompañar a la familia" de Vanessa Lage y de "trasladarles todo el afecto", ha cerrado.

El funeral por Vanessa Lage se celebrará este domingo en la iglesia parroquial de San Breixo de Parga (Guitiriz-Lugo) a las dos menos cuarto de la tarde.