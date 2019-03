Desalojan medio centenar de viviendas por el fuego de Andratx

Unos 700 residentes de Estellencs han sido desalojados esta madrugada ante el avance de las llamas del incendio que desde el pasado viernes afecta al extremo oeste de la Sierra de Tramuntana de Mallorca.

Según han informado fuentes del Govern balear, los equipos de bomberos, agentes forestales y de Protección Civil, a instancias de la dirección del operativo de extinción, ordenaron la evacuación de las viviendas aisladas de la zona de Ses Tanquetes.

A causa del viento las llamas avanzaban rápidamente en dirección al núcleo de Estellencs, por lo que sobre las 5.00 horas se solicitó a los vecinos del pueblo que, por precaución, procedieran a desalojar sus viviendas. Muchos de los residentes abandonaron el pueblo con sus pocos vehículos para dirigirse a casas de familiares o amigos en otros municipios o al pabellón deportivo de Esporles, donde también fueron llevados en autobuses quienes no disponían de vehículo propio.

El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha aumentado de 1.600 a 1.800 hectáreas las afectadas por el incendio que azota la Serra de Tramuntana desde el pasado viernes y ha indicado que éste continúa activo y no ha podido ser controlado. En declaraciones a la prensa en Andratx tras la reunión de coordinación, el jefe del Ejecutivo balear ha explicado que la evolución del incendio dependerá, en gran parte, de "la suerte" puesto que "no es lo mismo que el viento cambie o que haya un viento con poca fuerza y que no gire y que las condiciones meteorológicas se estabilicen".

El Ministerio de Defensa ha enviado este domingo otra sección pesada de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con apoyo logístico, compuesta por 84 militares y 31 vehículos, para reforzar la lucha contra el incendio forestal de Andratx. Esta unidad, que llegará en barco, se suma a los 46 militares que llegaron a la isla esta madrugada en un avión Hércules del Ejército del Aire y a los desplazados en los últimos días, que totalizan 242 militares, 40 vehículos y 5 helicópteros en la lucha contra el fuego.



En el recinto deportivo permanecen unas 118 personas a las que atienden efectivos de la Cruz Roja. El presidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, tiene previsto visitar a los evacuados en la instalación deportiva a las 10.00 horas. A las 2.30 horas, Bauzá participó en la reunión de los mandos que coordinan el dispositivo junto con la consellera de Administraciones Públicas, Núria Riera, y la delegada del Gobierno en Baleares, Teresa Palmer.

Durante toda la noche han trabajado en la zona de Estellencs brigadas de tierra que han centrado sus esfuerzos en frenar el avance del fuego hacia el pueblo, y desde que salió el sol realizan descargas en la zona los 24 hidroaviones, aviones de carga en tierra y helicópteros que participan en el operativo.

Fuentes de la Dirección General de Emergencias del Govern balear han asegurado que el fuego está a unos 3 kilómetros del pueblo y que es en esta zona donde se vuelcan ahora la gran mayoría de los medios disponibles, ya que los flancos de S'Arracó y Sant Elm están más estables, aunque aún fuera de control.

A los 325 efectivos terrestres de bomberos, el Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), Guardia Civil, Protección Civil, organismos sanitarios y la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados a la zona se sumarán esta misma mañana otros 46 militares desplazados desde Zaragoza en un avión Hércules del Ejército del Aire.

El general jefe de la UME, el teniente general César Muro, ya se ha integrado en el equipo director que coordina la actuación contra este incendio, el mayor registrado en Mallorca desde 1999.

El fuego, que comenzó a las 12.30 horas del viernes en la zona de Sa Coma Calenta, en las inmediaciones de Andratx, ha quemado un área boscosa de pinos y encinas que, según la última estimación de ayer, alcanzaba las 1.600 hectáreas, aunque con el avance de las llamas esta madrugada la superficie afectada podría rondar las 2.000 hectáreas.

El presidente del Govern hará una nueva evaluación de la situación tras la reunión de coordinación que se celebrará a las 11.00 horas en el centro de mando establecido en Andratx.