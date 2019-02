La respuesta del padre de las menores 'youtubers' tras la investigación de Save The children: "¡Qué mal os tratamos, eh!"

Son dos hermanas de cinco y siete años que promocionan productos en las redes. Sus padres son los que graban los vídeos y los cuelgan. Tienen 11 millones de suscriptores en Youtube. En sus vídeos, se maquillan y se peinan mientras promocionan productos: estuches de maquillaje, vestidos, zapatos y todo tipo de productos.

El contenido de estos vídeos, grabados por sus padres, está siendo estudiado por 'Save the Children'. Creen que la Fiscalía de Menores podría actuar contra ellos por usar a sus hijas para ganar dinero haciendo publicidad. Además, el Consejo Audiovisual de Cataluña cree que los vídeos reproducen estereotipos de género por frases como estas: "Tengo la cara muy fea de dormida, y no tengo maquillaje".

Emyle Rivas, responsable de Infancia de 'Save The children', ha asegurado que no se debe permitir la creación de vídeos que promuevan dichos estereotipos de género, sino que hay que "dar a los niños la posibilidad de ser quienes quieren ser".

Su padre también tiene un canal en el que promociona productos y hace bromas de dudoso gusto, como referirse a su mujer, con un ojo morado, de la siguiente manera: "Sí chicos, he sido yo... Pero no os penséis que he sido yo en plan malo, nunca en mi vida podría hacer eso".

Hemos intentado contactar con sus padres sin obtener respuesta, aunque, después de la denuncia de 'Save The Children', han dejado un vídeo en su cuenta de Twitter en el que bromean con la denuncia: "¡Qué malos somos! ¿Queréis hacer un vídeo? ¡Sí!".