El juzgado de instrucción número 1 de Girona ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza por un presunto delito de asesinado para la mujer acusada de ahogar a su hija de diez años en la bañera de casa.

Los hechos sucedieron el pasado lunes 30 de diciembre, cuando la parricida llamó al 112 para confesar que había matado a su hija. Desde ese día se encontraba en dependencias policiales hasta que ha prestado declaración ante el juez.

Suministró pastillas a su hija

La mujer detenida en Girona por ahogar a su hija de diez años en la bañera de casa estaba separada del padre de la menor y no constaban antecedentes de violencia en la unidad familiar, según informan fuentes judiciales.

Según fuentes de la investigación, la mujer, de 49 años y nacionalidad española, trituró pastillas antidepresivas y se las suministró a la pequeña, que se ha quedado dormida antes de que su madre la ahogara en la bañera.

"No podía yo sola, sin su padre"

El periodista del 'Diari de Girona' Albert Soler ha publicado una información donde explica que la mujer que confesó ahogar el lunes a hija en la bañera le avisó primero a él con un mensaje vía Messenger.

"Recibí un mensaje por el messenger que me dice nada más que 'Albert he matado a mi hija'", cuenta a laSexta este periodista, que en un primer momento pensó que era una broma y respondió: "¿Qué método has utilizado?". "Y me dijo que le había dado pastillas para dormir y que lo había ahogado en la bañera, entonces ya vi que iba en serio", relata.

"A mí me dijo que se había divorciado y que el día 11 había salido del psiquiátrico donde estaba ingresada por depresión", cuenta el periodista, a quien la parricida conoce "como se conoce a todo el mundo aquí en Girona, de vista o de las redes sociales".

Soler quiso saber por qué la madre había cometido el crimen, ante lo que ella respondió: "No podía yo sola, sin su padre". "Esto es como eso de la aguja en el pajar, y me ha tocado a mí", sentencia.