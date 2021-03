El cantante David Bisbal ha reconocido que, tras enterarse del fallecimiento de Álex Casademunt, con el que compartió una estrecha relación, se ha acordado de Bruna, la hija de su compañero: "Ha sido terrible. Te acuerdas, lo primero de todo, de tus hijos. Sobre todo cuando él siempre te mandaba vídeos de su hija bailando algunas canciones", expresa desolado.

Bisbal también ha afirmado que en las últimas horas también ha hablado con otros compañeros de Operación Triunfo: "Estamos muy tristes. Pensamos que la vida es un abrir y un cerrar de ojos, y estamos expuestos a cualquier peligro, en cualquier momento", afirma.

Así, ha recalcado de nuevo sus recuerdos hacia la hija del cantante fallecido: "Cuando hoy me he despertado y he visto a mis niños, me he abrazado a ellos y me he acordado de Bruna". Por ello, Bisbal reconoce que está viviendo unos momentos "duros", aunque lanza sus deseos hacia los familiares y conocidos de Casademunt: "Queremos estar con su familia. Álex es un tío que jamás ha perdido la sonrisa", concluye.