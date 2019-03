La música de 'The Beatles' vuelve a Las Ventas 50 años después de un concierto único

LA BANDA TRIBUTO MÁS CONOCIDA REPITE LA HISTORIA Y TOCARÁ EN LAS VENTAS

El Gobierno de Franco no quería dar los permisos para que la banda británica actuara en España, y a punto estuvieron de no venir. Acabó cediendo sólo una semana antes, hubo casi más grises que fans aquella noche en las Ventas. Aunque ellos no estén, la música de los Beatles volverá a sonar en la misma plaza: se conmemoran los 50 años de un concierto histórico.