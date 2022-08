Las altas temperaturas que se alcanzan durante los meses de verano provocan que encontrar un lugar ideal para poder refrescarse se convierta en el objetivo principal de muchas personas. Sin embargo, hay que prestar mucha atención a qué zona es la escogida. Bañarnos en lugares prohibidos no solo puede conllevar un gran riesgo, sino que también puede suponer una importante sanción.

En Madrid existen un gran número de embalses en los que se advierte que el acceso no está permitido, una señalización a la que muchos deciden no hacer caso, provocando que estos lugares luzcan como auténticas playas. Se trata de zonas protegidas y en algunas de ellas ni se permite tomar el sol en la orilla. Como se puede ver en el vídeo de la parte superior, nos hemos desplazado a algunos de estos lugares para comprobar en primera persona cómo estas normas no se cumplen, y es que según cuenta la Guardia Civil encargada de rastrear hasta el último rincón del embalse El Berrueco, cada año ponen en esta zona de la Comunidad de Madrid una media de 6.000 propuestas de sanción.

Por tanto, si alguien está pensando en hacer un picnic junto al agua o refrescarse en el embalse El Berrueco o el río Manzanares de El Real, debe saber que podría enfrentarse a una multa que oscila entre los 80 a 3.000 euros. Lo cierto es que actualmente solo hay cuatro zonas naturales en la Comunidad de Madrid aptas para el baño, en el resto se considera un atentado contra el medioambiente y una práctica insegura.

Pero no hay que desesperarse, y es que existen 50 playas y piscinas naturales cerca de Madrid para combatir el calor sin que esto suponga un riesgo o implique una sanción. Una opción más segura con la que refrescarse sin saltarse ninguna prohibición.