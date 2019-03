El creador de la 'Plataforma de afectados por la Hepatitis C', curado tras meses de lucha

Mario estuvo 94 días encerrado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y ocupó el Minsterio de Sanidad exigiendo un tratamiento para la hepatitis C. Enfermo desde hacía 25 años, creó la Plataforma de afectados por la Hepatitis C, buscando conseguir el medicamento contra la enfermedad. Ahora Mario confirma que por fin está curado.



Según el Ministerio de Sanidad, en España había 95.500 enfermos diagnosticados de Hepatitis C, de los que 52.000 tenían carácter de urgencia. Conociendo la existencia de un medicamento que les negativizara el virus en tan sólo cuatro semanas, los enfermos se echaron a la calle exigiendo el tratamiento.

Según Mario, sólo en el 2014 murieron de Hepatitis C más de 4.000 personas, lo que supone doce muertes al día. El Ministerio de Sanidad aprobó el plan estratégico para la Hepatitis C el pasado mes de mayo y desde el uno de abril hasta ahora, según el Ministerio ya se han suministrado más de 7000 tratamientos.

El Ministerio ha anunciado un gasto de 750 millones de euros para financiar los tratamientos. Un préstamo a las Comunidades Autónomas a un interés muy bajo que según la plataforma, no se está cumpliendo. También denuncian que hay un colectivo al que no le está llegando ningún tipo de tratamiento, el de los presos españoles, y estos enfermos suponen el 21% de la población reclusa.