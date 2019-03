Cospedal: "Hay que preguntarse cuál es el verdadero objetivo de las manifestaciones de Gamonal"

"Parece que el propósito no debía ser ese, o no era ese, y si no que lo expliquen", ha dicho Cospedal en rueda de prensa tras preguntarse cuál era el verdadero motivo de las protestas después de que hayan continuado las manifestaciones y las acciones "tan violentas" tras anunciarse que se paraliza el proyecto.

En cualquier caso, ha insistido en que el PP "condena tajantemente cualquier acto violencia", que nunca está justificada, y ha lamentado que el PSOE no haya querido realizar esa misma condena pese a que se le ha solicitado.

A su juicio, no se puede dejar de condenar tajantemente la violencia en Burgos y en otros sitios de España y los causantes "deben explicar por qué sigue habiendo ese tipo de actuaciones violentas".

Asimismo, ha explicado que no se ha producido ninguna "llamada" al alcalde de Burgos para que se replantease las obras y ha recordado que era un proyecto que iba en el programa electoral del PP y muy similar al que el PSOE también había planteado en su propuesta de remodelación. Cospedal ha asegurado que el alcalde en el ámbito municipal tiene "autonomía" para tomar las decisiones en materia de obras públicas.