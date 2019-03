El Congreso debatirá la propuesta de prohibir el Toro de la Vega

Cultura contra tortura. Dos visiones opuestas que chocaron este martes en Tordesillas, donde tuvo lugar el torneo del Toro de la Vega junto con una reivindicación masiva contra la celebración por el Partido Animalista, PACMA.

Pero los antitaurinos reconocen que no es suficiente. Dicen que este tipo de celebraciones volverán el año que viene si los políticos no lo remedian. Laia Ortiz, Diputada Izquierda Plural, asegura que "es un espectáculo cruel que lo único que hace es alimentar la violencia, y eso está muy lejos de lo que podemos llamar cultura".

La semana próxima la proposición no de ley para prohibir el maltrato animal, aunque reconocen que no es suficiente, dicen que en 2014 habrá toro de la Vega si los políticos no lo remedian. Y precisamente la próxima semana esta fiesta llega al Congreso una proposición no de ley para prohibir el maltrato animal.

Y es que el Partido Animalista entregó este martes al ministro 85.000 firmas contra este tipo de celebración. La respuesta la da el presidente de la Comisión de Cultura, Juan Manuel Albendea, da la respuesta: "Por mi parte votaría en contra de suprimirlo, pero propondría que se fuera modificando poco a poco y que la tradición no se perdiera".

Por su parte, los vecinos de Tordesillas aseguran que, lejos de la imagen que quisieron dar, los animalistas no fueron pacíficos y que llegaron a poner trampas, maderas llenas de pinchos por el campo.

Aunque estos tampoco estuvieron especialmente tranquilos, ya que una de las manifestantes acabó en el hospital debido a un golpe con una piedra que le tiraron. Juan Postigo, un periodista de La Tribuna de Valladolid asegura que sufrió agresiones por parte de los vecinos de Tordesillas. "Me agarraron por delante y me dijeron qué hace este hijo de puta grabando"

Una celebración donde, además del enfrentamiento entre vecinos y antitaurinos, el toro fue cubierto con una lona azul cuando los lanceros le abatieron, para evitar que le imagen se difunda.