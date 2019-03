El conductor que estrelló su coche contra otro en Fuenlabrada: "Al huir, confundí la marcha atrás con la primera velocidad"

El incidente entre dos vehículos en el que un conductor zanja una discusión estrellando su vehículo marcha atrás contra otro, ocurrido en un párking de Fuenlabrada, está causando graves problemas a su protagonista, que asegura que todo fue un error humano.

El conductor, que se ha puesto en contacto con laSexta para aclarar la situación, está muy afectado desde el incidente, y confiesa que no se atreve a salir a la calle porque "el que no me reconoce en las imágenes, me reconoce porque se lo han contado, porque aquí en fuenlabrada todo el mundo sabe quién soy", según cuenta el protagonista.

El causante del impacto explica que todo se debe a un error humano, ya que según su versión, equivocó la marcha atrás con la primera velocidad al intentar huir rápido del lugar del suceso tras haber sido víctima de insultos y agresiones. Además, explica que padece de vértigos, y que en ese momento "un mareo provocado por los nervios" le impedía saber con exactitud qué estaba pasando.

El suceso, que a las pocas horas de producirse ya se había hecho viral, no provoca en este vecino de Fuenlabrada la misma reacción que en las personas que lo ven, y es que su vida social se está viendo fuertemente afectada. "Se me está poniendo como a alguien violento, mi familia está sufriendo mucho y en las imágenes se ve cómo yo no quiero enfrentarme a ellos, no salgo a la calle", afirma.

"Tras el impacto no sabía donde estaba, no sé si me sacaron del coche o salí yo, pero empezaron a golpearme con un paraguas hasta que les amenacé con llamar a la policía", relata el conductor. Además, asegura que su familia está sufriendo mucho, y que le está llamando gente que hacía años que no se ponía en contacto con él.

Desde aquel día sufre una lesión en el codo de poca importancia, pero que le ha impedido acudir a su puesto de trabajo. Ahora, a pocos días de incorporarse a la disciplina laboral, afirma sentir "miedo por la reacción de los compañeros, y miedo incluso porque me puedan echar del trabajo".