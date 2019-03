La Comunidad de Madrid no renueva el certificado de discapacidad a una enferma de esclerósis múltiple

Ana sufre esclerósis múltiple, pero la Comunidad de Madrid le ha retirado el certificado de discapacidad. En una revisión, la consejería de asuntos sociales le ha rebajado el grado de discapacidad del 33 al 20%. Algo incomprensible si se tiene en cuenta que la esclerosis es una enfermedad degenerativa que difícilmente puede ir a mejor. "Lo que no me parece justo es que tenga informes que digan que estoy peor y luego vengan a decirme que he mejorado" dice Ana Leoncero.

Se siente estafada y por eso ha decidido llevar su reclamación a los tribunales. Quiere que evalúen todos sus informes médicos y le concedan la discapacidad que hace tres años le reconocieron porque su enfermedad, asegura, ha ido a peor. A la fatiga crónica y a los brotes que le dejan el cuerpo dormido, ahora se suman más síntomas.

Sin el certificado de discapacidad, Ana no puede beneficiarse de las rebajas fiscales a las que por ley tiene derecho, aunque eso no es lo que más le preocupa. Con ese certificado consiguió su actual trabajo. Por un momento, temió perderlo, pero finalmente su empresa decidió mantenerla en el puesto. "Por circunstancias sociales, económicas...es una realidad que se están revisando los grados a la baja en muchos casos. Aunque estés peor recomendamos no revisar" dice Pedro Carrascal, director de Esclerósis Múltiple de España.

Para la federación de enfermos de esclerosis, el de Ana no es un caso aislado. Aseguran que estas valoraciones a la baja son cada vez más frecuentes. La comunidad de Madrid se defiende, dice que las valoraciones las realizan profesionales de forma totalmente objetiva.