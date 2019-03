El jurado decidirá en un máximo de cuatro días un veredicto para Bretón

DEBE SER POR UNANIMIDAD

"Soy inocente de los hechos que me quieren imputar" y "me parece increíble que no sepamos dónde están mis hijos". Éstas han sido las últimas palabras de José Bretón en la última jornada del juicio. El jurado se ha retirado para dilucidar si es culpable o no de asesinar a sus hijos, Ruth y José, el 8 de octubre de 2011 en Córdoba.