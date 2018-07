'Cicatrices', el reportaje de Efrén Hernández por el que es finalista del Premio Periodístico de Seguridad Vial

La Fundación Línea Directa ha seleccionado los trabajos periodísticos finalistas que destacan por su labor de concienciación en materia de prevención de accidentes de tráfico.

Un año más, el Premio Periodístico de Seguridad Vial ha batido un récord de participación con cerca de 2.000 trabajos presentados en sus tres categorías: Prensa y Medios Online, Radio y Televisión.

Precisamente en la categoría de televisión, uno de los finalistas es el periodista de laSexta Efrén Hernández, que contó en el reportaje 'cicatrices' donde cuenta que detrás de las cifras de los lesionados en accidentes de tráfico hay historias como la de Álvaro o la de Benancio.

El accidente de Álvaro fue fuerte, pero el impacto emocional lo fue aún más porque algunos amigos y su pareja se alejaron. "Lo que más me dolió no fue sólo que me dejase sino que desapareciera de mi vida, que ya no quisiera saber más de mí", explica Álvaro.

Pero con el apoyo incondicional de su familia, Álvaro pudo reinventarse. Tiene nuevas capacidades, nuevos amigos, sigue estudiando criminología e imparte charlas de seguridad vial.

Para Benancio, su segunda oportunidad, hace tres años, fue un despertar. "Los que estáis móviles no os dais cuenta de lo que tenéis. No nos paramos a apreciar las relaciones personales", comenta. Son la otra cara de los accidentes de tráfico, los que sobreviven. Desde 2011 los heridos en carretera han aumentado un 16%.

En la última década 1,3 millones de españoles se han lesionado en accidentes de tráfico.