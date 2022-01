La que fuera Miss Estados Unidos en 2019, Cheslie Kryst, ha muerto tras arrojarse desde la ventana de su apartamento en Manhattan, según la policía neoyorquina, que confirmó su muerte.

El cadáver de Kryst fue encontrado a primera hora de la mañana en el Edificio Orion de la calle 42, un lujoso rascacielos de esta zona del centro de Manhattan cerca de Times Square donde ella residía en el piso número 60. Kryst, que tenía 30 años, colaboraba actualmente en el programa de variedades Extra, cuyos productores emitieron un comunicado en el que dijeron sentirse devastados: "Era una parte muy querida de la gran familia de Extra".

Our hearts are broken. Cheslie was not just a vital part of our show, she was a beloved part of our "Extra" family and touched the entire staff. Our deepest condolences to all her family and friends. https://t.co/KkkW7POQoU