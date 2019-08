El subinspector jefe de la Policía Local de Punta Umbría que fue apuñalado por un vendedor ambulante ha sido dado de alta tras estar ingresado en el hospital Juan Ramón Jiménez, en Huelva. Antonio Garrido, el agente herido, ha querido compartir a través de su perfil en Facebook una carta sobre la situación que le tocó vivir el pasado 8 de agosto, durante su jornada laboral.

En la publicación agradece a todos "cuantos han mandado mensajes de preocupación" y también ha arremetido contra el hombre que le hirió.

Este es el texto íntegro que ha compartido:

"Tras el cobarde, traicionero y vil intento de matarme en medio de mi playa a las dos de la tarde, a cara descubierta y con ensañamiento, por una intervención y denuncia administrativa contra la venta ambulante no autorizada y debido a las tantas y tantas muestras de apoyo de tantísima gente y de tantos lugares diferentes, me gustaría decir que:

Ya estoy en casa con el alta hospitalaria y a la espera de las diferentes revisiones y curas de los cinco navajazos que le dio tiempo a dar en tan poco tiempo.

Agradecer a todos y cuantos han mandado mensajes de preocupación y ánimo y que no he podido contestar personalmente por razones obvias. A mi familia, a mis compañeros de mi Policía y de otras policías de toda España y Extranjero, Corporación municipal y su grupo de gobierno, vecinos de mi pueblo, etc.

A los medios de comunicación decirles que cuando vaya a sacar un comunicado o rueda de prensa, lo haré en coordinación con el Departamento de Prensa del Ayuntamiento de Punta Umbría, el cual os informará con antelación.

Y a ti, solo te deseo que se aplique justicia.

Gracias a todos, en breve estaré a vuestro servicio.

P. D.: A mi también se me ha puesto la carne de gallina cuando he visto el vídeo a cámara lenta. Tengo dos días de cumpleaños al año".

Garrido ha declarado en el juzgado después de ser apuñalado. También han declarado el acusado principal y su hermano, que está detenido por atentado contra la autoridad.

El abogado del principal acusado, Juan Campos, afirma que su cliente "está muy arrepentido por todos los hechos que han ocurrido" y que se han tenido en cuenta las "mermadas" facultades mentales del procesado. Además, el bañista que, según la policía, defendió a los vendedores ilegales, ha acudido también al juzgado.

El hombre asegura que "no conocía a nadie" cuando le preguntan por los vendedores ambulantes. La policía le dejó en libertad y se le investiga por resistencia a la autoridad y lesiones. El juez ha decretado para el acusado principal prisión preventiva y para su hermano libertad provisional con cargos.