Un cambio de normativa de la Comunidad Valenciana deja en un limbo legal al 82% de las parejas de hecho

María José y Pedro Alberto se inscribieron como pareja de hecho hace seis años, pero con el cambio de ley de uniones de hecho solo se les reconoce una relación de dos años y medio. “No hemos sido nada durante estos años. Los otros tres años que habíamos convivido como pareja de hecho, no eran tales”, cuenta decepcionada María José Rausell, afectada por la Ley Valenciana de Uniones de Hecho de 2012.

La legislación valenciana de 2012 requiere que todas las parejas de hecho de la Comunidad Valenciana inscritas desde 2001 tendrán que volver a formalizar su unión. En caso de no hacerlo, no tendrá validez. “Es como si mañana hubiera una ley que a los matrimonios les dijeran ustedes no son matrimonios. Tienen ustedes que volverse a casar. Es ridículo”, explica Pedro Alberto Bravo, afectado Ley Valenciana de Uniones de Hecho de 2012.

Se estima que unas 10.000 parejas valencianas, por desconocimiento, aún no se han adaptado y se encuentran en un auténtico limbo legal. “No existen aunque en su momento tuvieron su consideración. Es decir, existen pero no existen”, explica Isidro Niñerola, abogado experto en temas de familia.

Este escenario puede dejar en una situación precaria a muchas derechos de estas parejas valencianas.“Desde el punto de vista de las desgravaciones fiscales, de los beneficios y permisos de maternidad, paternidad lactancias etc”, cuenta Pedro Alberto.

“Si mañana me pasa algo mi pareja se quedaría sin derecho alguno. Cómo reclamo una pensión ya que no tenemos el mínimo de años requerido”, explica preocupado Pedro Alberto. El plazo para inscribirse de nuevo termina el próximo 13 de abril. Para evitar problemas, los expertos recomiendan formalizar la unión ante la administración lo antes posible.