Los cabos sueltos sobre la muerte de Asunta, posibles argumentos de las defensas de los padres

Un matiz en el veredicto del jurado podría dejar una puerta abierta para Alfonso Basterra. El veredicto sostiene que "las cámaras dejan claro que, al menos, Rosario y Asunta van en el coche. Sin embargo, en ninguna cámara se puede ver con claridad los asientos traseros del vehículo, por lo que no se puede descartar la presencia de Alfonso en él".



El jurado no descarta que viajara con ellas, pero para los expertos es un hecho que no está probado. Juan José Pindado, abogado penalista, explica que "el veredicto del jurado deja incógnitas sin resolver. Hay dudas, en algunos aspectos, sobre cómo sucedieron los hechos. Deja abierta la puerta para algunos recursos, hay situaciones que no se han explicado cómo dónde estaba el padre durante la tarde del fallecimiento".



Además su abogada podría defender la tesis de que se trata de un homicidio. En este caso, reconocería que Alfonso le dio a Asunta Lorazepam pero sin intención de matarla. Por lo que Alfonso pasaría a cumplir de 18 a 12 años de prisión.



A la espera de conocer la sentencia, el abogado de Rosario también recurrirá el veredicto. El juez decidirá si Alfonso y Rosario son culpables de asesinato o de homicidio y si se les añaden los agravantes de alevosía y parentesco.



Para la acusación popular, no hay duda y piden 20 años de prisión por el sufrimiento que vivió Asunta. Una demanda mayor, incluso, que la del fiscal. Él pide 18 años y que continúen en prisión, porque cree que ahora hay un mayor riesgo de fuga.