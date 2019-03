Buscan por mar, tierra y aire a los tres militares desaparecidos en el Atlántico

Se incorporan otros seis buzos al despliegue para buscar a los tres militares desaparecidos en aguas del Atlántico. En total, un grupo de 20 buzos se sumergen para averiguar si los tres militares están dentro de la cabina del helicóptero desaparecido.

Denfensa no decarta ninguna hipótesis y por ello también lo buscan por aire y tierra. Han puesto vigilancia en los puertos porque no descartan el secuestro aunque según los expertos, la posibilidad de que los militares estén retenidos en algún lugar es remota, ya que no existen precedentes en la zona.

Se ha ampliado el radio de búsqueda en dos áreas. Una zona de 20 por 20 kilómetros en torno al lugar donde cayó el helicóptero y una franja de 400 por 60 kilómetros, en la que se están controlando todas las embarcaciones que faenan por esas aguas.

Según Defensa, las labores de búsquedas no están siendo fáciles por la mala visibilidad bajo el agua y por las fuertes corrientes.