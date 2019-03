Defensa admite la hipótesis de un "secuestro", pero no la ve "la más plausible"

La hipótesis del secuestro "No es ni la más sensible, ni la más plausible", ha señalado esta tarde el titular del departamento, Pedro Morenés, en la base área de Gando (Gran Canaria), en una comparecencia de prensa en la que ha reconocido que hay detalles sobre la búsqueda de los tres militares desaparecidos que ya no puede revelar, porque el Juzgado Togado número 52 de Las Palmas ha declarado el secreto de sumario y porque además se están realizando "labores de inteligencia".

Morenés sí ha precisado que los medios navales y aéreos movilizados por España y Marruecos para buscar al capitán José Morales Rodríguez, el teniente Saúl López Quesada y el sargento Jhonander Ojeda Alemán han ampliado su radio de búsqueda en dos áreas: una zona de 20 por 20 kilómetros en torno al lugar donde cayó el aparato y una franja de 400 por 60 kilómetros en el océano.

La primera de ellas atañe a la búsqueda del helicóptero Superpuma; la segunda, al rastreo de cualquier pesquero o embarcación que navegue en las inmediaciones del lugar del accidente (las primeras informaciones facilitadas por Marruecos, luego no contrastadas, hablaban de que los tres militares podían haber sido recogidos por un pesquero la misma tarde del siniestro).

Morenés ha señalado que las familias de los militares mantienen una entereza "ejemplar", "a pesar del sufrimiento", y ha resaltado que "la esperanza" les ayuda a "sobrellevar la incertidumbre".