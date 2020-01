Brendan es la primera borrasca importante del año. De ella no van a poder huir, especialmente, en la provincia de A Coruña, donde ya se han superado los 100 litros por metro cuadrado.

Unas lluvias que ha desbordado ríos, como el Pedras en A Pobra do Caramiñal. El Quintás, en Porto Do Son, ha sobrepasado uno de los puentes. En la localidad no se han librado ni los puntos con más paz y tranquilad, como el cementerio, que ha quedado inundado.

Alcantarillas hasta arriba en Val do Dubra, muchas de ellas han quedado atascadas. En locales como en el de Consuelo ha tocado sacar los cepillos, con la mesa puesta. "Íbamos a sentarnos a comer y de repente ha entrado agua por la puerta", cuenta. Otros como Félix se ayudan con las mangueras para poder sacar todo el barro acumulado. "En tres minutos, 40 centímetros de agua", explica.

Y es que la crecida del río Dubra preocupa mucho a los que tienen sus casas a unos escasos centímetros. "El sótano ya está todo lleno", cuenta. En algunas vías se han producido hasta desprendimientos.

Los servicios de emergencia también han tenido trabajo en Cambados: calles anegadas de un extremo a otro. Mientras que en Ferrol el agua se ha colado hasta en los juzgados.

Pero no solo lluvia. Las rachas de viento han alcanzado los 140 kilómetros por hora, provocando olas de hasta nueve metros de altura.