Atracan una emisora de radio en pleno directo en Brasil y los espectadores alertan a la Policía

Unos encapuchados han irrumpido pistola en mano en una emisora de radio brasileña en pleno directo: "Nos están asaltando", se escuchaba a uno de los periodistas de la radio SOT, ubicada al este de Sao Paulo.

Rápidamente uno de los asaltantes cogía todos los teléfonos móviles que estaban sobre la mesa y acto seguido volvía para despojar a los allí presentes de sus carteras, relojes y joyas.

Aunque el botín que querían era otro: "Amigo, que no es su dinero, usted sabe muy bien de qué dinero hablamos". Insisten en llevarse el dinero de la radio mientras apuntan a los rehenes, e incluso tranquilizan a una mujer que estaba sufriendo un ataque de pánico: "Siéntate ahí, tranquila, chica. No va a suceder nada". Al no encontrar el ansiado dinero, los atracadores optan por llevarse ordenadores y material técnico.

Todo ha ocurrido ante la atenta mirada de los espectadores que seguían el programa a través de Internet. Fueron ellos quienes alertaron a las autoridades, y el gesto ha sido agradecido por el director de radio: "Agradezco a todo el mundo porque han salvado sus vidas". A pesar de la rápida llamada de los oyentes, los atracadores huyeron y están siendo buscados por la Policía.