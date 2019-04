Así fueron las olas de frío más gélidas del último siglo en España con mínimas de hasta -32 grados

Es invierno y hace frío, sí, eso no es noticia. Pero aunque algunos piensan que exageramos, lo que está pasando estos días es histórico y los datos lo demuestran; en Torrevieja no nevaba desde 1924 y este miércoles en Murcia fue el día más frío en 32 años. "Como episodio, es singular, porque estas playas donde se ha visto la nieve y además copiosamente a lo mejor hace 40 o 60 que no nevaba", explica Ana Casals, portavoz de Aemet.

Allí pueden consolarse recordando otras olas de frío históricas. La de 1956 fue la más larga de la historia de España con 23 días. Además se registró la temperatura más baja en zona poblada: 32 grados bajo cero en Estangento, Lleida. En San Sebastián la media de todo febrero fue de 0 grados, 8 menos de lo habitual.

En diciembre de 2001 sufrimos la ola de frío más amplia, porque congeló 32 provincias de España. Todo el país estuvo durante 17 días con una temperatura mínima media de 8 grados bajo cero.

La de 1985 fue la más mortífera: 38 personas murieron congeladas en sólo dos semanas porque gran parte de España vivió por debajo de los 10 grados.

Pero el mes más frío desde que hay registros fue enero de 1945. La ola no fue tan dura como la del 56 porque duró menos, pero anoten: -21,2 grados en Daroca, -19 en Burgos o -10 en Madrid.