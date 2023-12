El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha felicitado al presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, por el vídeo "realmente bueno" y comparte que le "gusta la fruta", como aparece en algunos fotogramas. "Es un grandísimo vídeo el que se ha hecho por parte del PP de Galicia en tiempos de crispación", ha declarado Almeida desde el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias (CISEM), donde ha felicitado la Navidad a los servicios municipales en activo durante la Nochebuena. En el vídeo firmado por el PP gallego "se hace una alusión a la necesidad de integrarse en torno a un proyecto común donde la metáfora es un autobús, en el que cabe muchísima gente".

Martínez-Almeida ha deseado la reelección a Rueda "porque es lo mejor para Galicia" por su "valía política y profesional". "Creo que por eso los gallegos sabrán valorarlo en las elecciones que se van a celebrar en el mes de febrero", ha contestado a la prensa. En cuanto a la alusión 'Me gusta la fruta' en el vídeo, Almeida ha justificado que "lo único a lo que está haciendo alusión es a una cuestión en la cual no se produjo un insulto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en público sino que fue una reacción de la presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ante una calumnia del presidente desde la tribuna del Congreso de los Diputados".

"Aquí nos estamos fijando en la segunda parte pero no nos fijamos en la primera, que es que el presidente del Gobierno calumnió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, sin posibilidad de defensa, atribuyéndole una serie de conductas delictivas que la Justicia ha dicho que no fueron tales", ha alegado. Por todo ello, el alcalde ha afirmado que por todo ello comparte la expresión. "Comparto lo que dice el PP de Galicia y, por tanto, me gusta la fruta", ha concluido.