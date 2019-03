Alicia, tras superar un cáncer de mama: "Estaba embarazada y lo tuve muy claro: mastectomía"

"Yo sabía que bueno no era lo que había ahí, porque se veía en la mirada de los médicos", cuenta Alicia Perera. Alicia estaba embarazada de su primer hijo y, como la radioterapia es incompatible con la gestación, tuvo que elegir entre perder su pecho o ser madre. "He sido muy afortunada porque, por el tipo de tumor, he podido elegir. De hecho, en cuestión de segundos, elegí la masteoctomía", recuerda.

Esa mastectomía que hereda Penélope Cruz en la película. "Se hace marcando con unos puntos en el cuerpo de Penélope, marcando el cuerpo de Alicia, los fusionas, y al final te queda Penélope con mastectomía", cuenta Álvaro Longoria, productor de 'Ma ma'.

Fue un rodaje íntimo, acompañada sólo por cámara, sonido y director. "Me sentía preparada, porque he tenido un apoyo muy grande con mi pareja, el tema de verme la cicatriz no lo llevo nada mal. No estoy nada acomplejada, ni me quita el sueño", relata Alicia.

Pero su cirugía es una de las más impactantes. En opinión de Patrizia Bressanello, psicóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer, "es un proceso personal, pero es verdad que desdramatizar la situación, en general, ayuda". Y ellos son el claro ejemplo de superación de una enfermedad que tiene un índice de supervivencia del 85%.